Neue Fotos zeigen Bau von The Line

Millionen Menschen sollen in Zukunft eine neue Heimat mitten in der Wüste Saudi-Arabiens finden. Das Megaprojekt NEOM sieht vier unterschiedliche, futuristische Siedlungen vor. Die größte Bekanntheit hat The Line erlangt, eine ganze Stadt, die in einem einzigen, kilometerlangen Hochhaus untergebracht werden soll. Nun hat Projektleiter Giles Pendleton neue Fotos von den Baustellen auf LinkedIn veröffentlicht.