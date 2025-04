Riesiger Airbus A380 muss spektakulär durchstarten

Der Super-Jumbo war bereits gut 16 Stunden in der Luft, als er zur Landung in San Francisco ansetzte. Die Passagiere freuten sich bestimmt schon darauf, endlich aussteigen zu können. Aber der Airbus A380 von Emirates, der in Dubai gestartet war, musste eine Extrarunde einlegen.

Nur wenige Meter über den Boden machten die Piloten kehrt und führten ein spektakuläres Durchstartmanöver durch. Zu sehen ist der so genannte Go-Around in einem YouTube-Video von VASAviation.

Schwerstarbeit für die Triebwerke

Wie am Geräuschpegel zu erkennen ist, haben die 4 Triebwerke einiges zu tun, um den Riesenvogel wieder in die Luft bringen zu können. Der A380 weist immerhin eine maximale Landemasse von fast 400 Tonnen auf.