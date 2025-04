Mitmachen und Büroausstattung von refurbed gewinnen

Anlässlich des internationalen „Work From Home Day“ am 10. April vergeben wir eine Homeoffice-Ausstattung der Marke Yaasa.

Arbeiten im Home Office bietet Flexibilität und ermöglicht eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben - und das wird am Global Work From Home Day zelebriert. Damit ihr im Homeoffice gut arbeiten könnt, ist das passende Equipment entscheidend. Gemeinsam mit refurbed verlosen wir daher eine Büroausstattung im Gesamtwert von 756,90 Euro:

Der Rollcontainer von Yaasa schafft Ordnung an deinem Arbeitsplatz, indem er dir ausreichend Stauraum für deine Arbeitsunterlagen, Büromaterialien und persönliche Sachen bietet. Er ist der perfekte Begleiter für dein Büro und Homeoffice und überzeugt zusätzlich mit seinem modernen Aussehen.

Bürostuhl

Entlaste deinen Rücken und nimm mit dem refurbed Chair Lite eine gesunde Sitzhaltung ein. Die ergonomisch geformte Rückenlehne mit Lendenverstärkung bietet deiner Wirbelsäule stets optimalen Halt. Du kannst sowohl den Widerstand als auch die Neigung der Rückenlehne jederzeit ändern und dadurch deine Sitzposition dynamisch anpassen.

Der angenehme, weiche Mesh-Netzrücken sorgt dafür, dass du dich auch bei längeren Sitzzeiten bequem zurücklehnen kannst. Damit deine Arme in einem ergonomischen 90° Winkel auf den Armlehnen aufliegen können, kannst du die Armlehnenhöhe am Chair Lite individuell an deinen Körper anpassen. Mit seinen leichtgängigen Universalrollen bietet dir der Chair Lite außerdem maximale Bewegungsfreiheit und ist damit der perfekte Begleiter für Büro und Homeoffice.