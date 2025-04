Das könnte der Mond-Rover der Artemis-Astronauten werden

"The eagle has landed" (Der Adler ist gelandet) - das waren die Worte von Neil Armstrong, als er und Buzz Aldrin am 20. Juli 1969 erfolgreich auf dem Mond landeten. Nun soll der Adler wieder auf den Mond zurückkehren. Im Rahmen der Artemis-Mission der NASA soll der Mondrover Eagle von Lunar Outpost den Astronauten auf dem Erdtrabant dabei helfen, sich fortzubewegen.

Eagle soll den Bewegungsradius der Mond-Astronauten drastisch erhöhen und es ermöglichen, größere Nutzlasten zu transportieren. So können sie einerseits wissenschaftliche Experimente durchführen und gleichzeitig kommerzielle Dienstleistungen anbieten. Unter diesen kommerziellen Dienstleistungen ist der Transport von verschiedenen Nutzlasten von Drittunternehmen gemeint, die ihrerseits wissenschaftliche Experimente durchführen oder Technologien testen wollen.