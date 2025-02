Nokia baut jetzt wirklich sein Mobilfunknetz auf dem Mond

Nach vielen Jahren der Planung ist es so weit: Auf dem Mond soll bald ein LTE-Netz entstehen.

Dass auf dem Mond ein LTE-Netz installiert werden soll, ist bereits länger geplant. Vodafone hatte das bereits 2019 vor, die NASA bot dem finnischen Konzern Nokia im Jahr 2020 14 Millionen Dollar für das Netz. Nun soll es endlich Realität werden.

Gemeinsam mit dem privaten Raumfahrtunternehmen Intuitive Machines soll in wenigen Wochen das erste voll funktionstüchtige 4G-Netzwerk auf dem Mond entstehen. Intuitive Machines ist jenes Unternehmen, dem die erste kommerzielle Mondlandung gelang. Ihr Odysseus-Lander hat aber nicht gerade sanft auf der Mondoberfläche aufgesetzt. Er hat sich dabei die Beine gebrochen.

Bei der nächsten Mission, die bereits am 26. Februar starten soll, will Intuitive Machines einen Lander, einen Rover und einen sogenannten Hopper (der sich hüpfend bzw. fliegend fortbewegt) auf den Erdtrabanten bringen. Ziel ist die Erkundung einer Stelle in der Nähe des Mondsüdpols, wo sich Wassereis befinden könnte. Während der Mission wird auch ein Kommunikationssatellit im Mondorbit ausgebracht.

Für extreme Verhältnisse ausgelegt

"Der Lander bildet die Basisstation und den Turm des LTE-Netzes", sagt Thierry Klein, Präsident der Nokia Bell Labs Solutions Research, gegenüber Technology Review. Wegen der rauen Bedingungen auf der Mondoberfläche musste die Technologie komplett neu designt werden. Ihre Komponenten müssen gegen Strahlung, extreme Temperaturen und Vibrationen während des Starts, Flugs und Landung geschützt sein. Die nötige Energie für den Betrieb liefern Solarpaneele.