Menschliches Versagen führt zu Aus für historische Mondmission

In der Nacht auf Freitag schaffte es zum ersten Mal in der Raumfahrtgeschichte ein privates Unternehmen auf dem Mond zu landen. Es verlief jedoch nicht alles nach Plan. So kippte Odysseus von der Firma Intuitive Machines bei der Landung um.

Das führt nun zu einem verfrühten Ende der Mission. Wie Intuitive Machines mitteilt, wird die Verbindung mit dem Lander abbrechen, sobald die Solarpanels kein Sonnenlicht mehr abbekommen. Das soll am heutigen Dienstag, dem 27. Februar passieren. Im Zuge der Mitteilung wurden auch neue Fotos, die der Lander gemacht hat, veröffentlicht.