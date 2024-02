Privater Mondlander kippte während der Landung um

In der Nacht auf Freitag schaffte es zum ersten Mal in der Raumfahrtgeschichte ein Unternehmen auf dem Mond zu landen. Zudem war es auch die erste Mondlandung eines amerikanischen Mondlanders seit den 1970er Jahren. „Odyseeus“ hat etwa die Größe einer Telefonzelle und wiegt rund 700 Kilogramm. Befördert wurde er mit einer Falcon-9-Rakete von SpaceX, die am 15. Februar startete. 6 Tage später erreichte die Sonde die Mondumlaufbahn und landete etwa 300 Kilometer vom Südpol des Mondes entfernt.

Landung verlief nicht wie geplant

Die Landung verlief aber nicht ganz reibungslos, wie Space.com berichtet. Denn dabei sei der 4,3 Meter große Mondlander umgekippt. Allerdings gebe dieser Umstand nicht weiter Anlass zur Sorge – der Betrieb kann fortgesetzt werden. Bei einer Pressekonferenz sagte der CEO von der Beteiberfirma Intuitive Machines, Steve Altemus, dass die Sonde noch immer leistungsfähig sei.

