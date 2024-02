Das ist die bislang luxuriöseste Kapsel für bemannte "Raumfahrt"

Riesige Kapsel

Die Kapsel hat einen Durchmesser von fast 5 Meter und ein Innenraumvolumen von rund 60 Kubikmeter. Will man sie mit dem Spaceship Two von Virgin Galactic oder der New-Shepard-Kapsel von Blue Origin vergleichen, so ist die Ballonkapsel ungefähr 2-mal so groß - oder 4-mal so geräumig wie die Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX.

All diese Fluggeräte erreichen allerdings deutlich größere Höhen als der Passagierballon. Virgin Galactic bringt Menschen in eine Höhe von rund 85 Kilometer, bei Blue Origin sind es ungefähr 100 Kilometer und SpaceX ist ohnehin für seine Orbitalflüge bekannt.

