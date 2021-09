Urlaub im All: Das Geschäft mit dem Weltraumtourismus

Wer gerne luxuriös verreist, hat bislang auf Fünf-Sterne-Hotels, Yachten, Privatflieger und Co. gesetzt. Ein Kurztrip ins All könnte sich in Zukunft in diese Liste einreihen. Vor dem mit Hobby-Astronauten bemannten Flug der SpaceX, der in der Nacht auf Donnerstag startete, unternahmen diesen Sommer bereits die Milliardäre Jeff Bezos und Richard Branson mit ihren eigenen Raumfahrtunternehmen Expeditionen in den Weltraum. Die Starts zeigen: Tourismus im All ist kein ferner Zukunftstraum mehr.