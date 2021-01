Diese Männer zahlen 55 Millionen Dollar für Flug zur ISS

Das Unternehmen Axiom Space bietet zahlungswilligen Touristen die Möglichkeit an, einen Trip zur Internationalen Raumstation ISS zu unternehmen. Nun hat die Firma die erste “Crew” an Weltraumtouristen vorgestellt, die eine Art Urlaub in 408 Kilometer Höhe machen will.

Bei der nicht sehr divers aufgestellten Gruppe handelt es sich um 3 Unternehmer: Den kanadischen Investor Mark Pathy, den US-Amerikaner Larry Connor und den Investor Eytan Stibbe. Das Kommando übernimmt der frühere NASA-Astronaut Michael López-Alegría.