Weltraum-Tourismus: Virgin Galactic geht an die Börse

Reisen ins All als Geldanlage: Die Firma des britischen Milliardärs Richard Branson, Virgin Galactic, könnte bald das erste börsennotierte Weltraumtourismusprojekt sein. Wie das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Quellen berichtete, übernimmt eine in New York gelistete Holding einen 49-Prozent-Anteil an der Firma des britischen Milliardärs.

Die Investition hat demnach einen Wert von 800 Mio. Dollar (713 Mio. Euro). Hinter der Finanzspritze, die Bransons Ambitionen für profitable Reisen ins Weltall beflügeln soll, steht laut dem Bericht das Unternehmen Social Capital Hedosophia Holdings - eine sogenannte Special-Purpose Acquisition Company (SPAC), deren Zweck es ist, an den Börsen Geld einzusammeln und dieses dann anschließend in die Akquisition, also die Übernahme, zu investieren.

Prominente Kundschaft

Virgin Galactic, das beim Weltraumtourismus mit den Plänen von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk konkurriert, wollte sich zu dem Bericht auf AFP-Anfrage nicht äußern. Die Firma hatte im vergangenen Dezember als erstes privates Raumfahrtunternehmen ein bemanntes Flugzeug von den USA aus ins All geschickt. Nach US-Definition liegt die Grenze zum Weltraum bei etwa 80 Kilometern und damit in geringerer Höhe als nach internationalen Standards, die von 100 Kilometern ausgehen.

Das Unternehmen verkaufte bereits mehrere hundert Tickets für einen entsprechenden 90-Minuten-Flug ins All. Ein Ticket kostet dabei knapp 250.000 US-Dollar, weswegen vor allem Prominente, wie Brad Pitt, Tom Hanks und Paris Hilton zu den ersten Kunden zählen. Der erste kommerzielle Flug wird wohl erst in einigen Jahren stattfinden.

Saudi-Investition auf Eis gelegt

Branson hat seit den 2000er Jahren bereits mehr als eine Milliarde Dollar in das Unternehmen investiert. Eine Finanzierungshilfe aus Saudi-Arabien hatte der Brite im vergangenen Oktober nach dem Verschwinden des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi indes auf Eis gelegt. Nach wochenlangen Dementis gestand Saudi-Arabien unter internationalem Druck schließlich ein, dass Khashoggi vorsätzlich im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getötet wurde.