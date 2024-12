Indien testet Mars-Basis am Himalaya

„Ich war von der menschlichen Umgebung isoliert. Jede meiner Bewegungen war geplant – wann ich aufwache, was ich wann mache und wann ich schlafe. Eine 24-Stunden-Kamera überwachte jede Bewegung und schickte Daten über meine Aktivitäten und meine Gesundheit an das Backoffice“, erzählte der Astronaut. „Die ersten Tage waren toll, aber dann fing alles an, sich zu wiederholen. Das wirkte sich auf meine Leistung aus. Mein Schlafrhythmus war etwas gestört, und meine Konzentration schwächelte.“

Dauerhafte Anlage geplant

AAKA verhandelt derzeit darüber, dass auf dem Himalaya-Gelände dauerhaft eine Simulationsanlage für das Weltraumtraining entsteht. In der Region, die an China grenzt, herrschen extreme Bedingungen: An manchen Tagen können die Temperaturen dort zwischen -18 Grad und 20 Grad Celsius liegen.

Am Mars wären die Bedingungen allerdings noch viel extremer: Dort können die Temperaturen sogar unter -153 Grad Celsius fallen. Weil man nicht jedes Mal ins All reisen kann, bieten sich solche Simulationen auf der Erde dennoch an, um Ausrüstung zu testen und Astronauten zu schulen.

3 Tage im Orbit

Bei der Gaganyaan-Mission will Indien 2025 zum ersten Mal in der Geschichte Menschen ins All schicken. Dann sollen 3 Astronauten 3 Tage in einem Orbit auf 400 km Höhe verbringen. 2 der insgesamt 4 auserwählten indischen Raumfahrer trainieren derzeit bei der NASA für die Mission. Mit einer eigenen Simulationsanlage will Indien unabhängig von ausländischen Raumfahrtorganisationen werden.