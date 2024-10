NASA will Häuser auf Mars und Mond aus Pilzen wachsen lassen

Ein Pilz-Haus auf einem anderen Planeten könnte in wenigen Tagen bezugsbereit sein. Es drängen sich aber zentralen Fragen auf.

Im Rahmen einer NASA-Forschung wird daran gearbeitet, extraterrestrische Habitate aus Pilzen wachsen zu lassen. Chris Maurer von Redhouse Architecture ist an der Forschung beteiligt und mit Al Jazeera über diese Pläne gesprochen.

Zielführender sei es, das bestehende Material auf Mond und Mars für den Bau von Siedlungen zu nutzen. Damit sich das Mars-Gestein oder Regolith auf dem Mond in Form bringen lassen, kommt der Pilz ins Spiel.

Um eine Kolonie auf dem Mond oder dem Mars ansiedeln zu können, muss dort ein geeignetes Habitat errichtet werden. Herkömmliche Baumaterialien in den Weltraum zu schießen, kommt dabei nur bedingt infrage. Viel zu teuer und aufwändig ist der Transport solch schwerer Dinge .

Pilzsporen, Algen und Wasser

Demnach würde es reichen, einen Behälter mit den Pilzsporen und etwas Algen auf die Mond- oder Marsoberfläche zu bringen. Dort soll sich das Fundament für ein Pilz-Habitat in einem ersten Schritt entfalten. Durch Zugabe von Wasser, einigen Nährstoffen und dem dortigen Gestein, könnte das Wachstum der mykologischen Struktur in Gang gesetzt werden. Eine aufblasbare "Gussform" aus Gummi soll dem Pilz die Form vorgeben, in die er wachsen muss.

Vorteilhaft an einer Atmosphäre-losen Umgebung wie auf dem Mars oder dem Mond sei, dass die Struktur nicht so leicht in sich zusammenfallen kann, da es ja bekanntlich keine erdähnliche Gravitation und keinen Luftdruck gibt. Andersrum müsste eine solche Struktur aber nach außen hin stabil sein. Und zwar deswegen, weil sie unter Druck steht, um den Raumfahrern das Überleben zu sichern.

➤ Mehr lesen: Leben auf dem Mond: In der Höhle wohnen und Urin trinken