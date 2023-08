So viele Menschen braucht es, um eine Mars-Kolonie zu gründen

Immer wieder wird davon geredet oder geträumt, dass man ja am Mars eine neue Welt starten könnte. Was in Science-Fiction-Romanen populäre Szenarien waren, wurde immer wieder auch ernsthaft überlegt. Eine neue Studie der George Mason University in Fairfax, Virginia (USA), hat jetzt untersucht, wie viele Menschen es brauchen würde, um eine Mars-Kolonie zu gründen.



Das Ergebnis: 22 Menschen würden als Minimum reichen, um eine neue Mars-Kolonie zu starten. Bisherige Ergebnisse gingen von 110 Menschen aus, damit diese am Leben bleiben. Mit berücksichtigt werden dabei auch psychologische Konstitution und soziales Verhalten, heißt es in einem Bericht von Interesting Engineering.

➤ Mehr lesen: Wie es ist, auf dem Mars zu leben

Berechnungen mit Computersimulation

Die Forscher*innen haben ein Computermodell einer Mars-Kolonie mit einem Agenten erstellt. So ein Modell wird üblicherweise genommen, um die Interaktion zwischen Menschen, Objekten, Orten und Zeit zu entwickeln. Auch frühere Daten von früheren Forschungen in „belasteten, abgelegenen Umgebungen“, etwa zur Arktisexpedition flossen mit ein. Mit diesem Modell simulierten die Wissenschaftler*innen die menschlichen Überlebensbedingungen auf dem Mars.