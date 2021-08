Wie es ist, auf dem Mars zu leben

Für ein Experiment sollen Menschen ein Jahr lang in einem abgeschlossenen Habitat leben.

Die US-Raumfahrtagentur NASA sucht derzeit Freiwillige, die zu viert ein Jahr lang in einer simulierten Mars-Station leben sollen. Bei CHAPEA ("Crew Health and Performance Exploration Analog") soll herausgefunden werden, wie sich eine Mission zum Mars bewerkstelligen lässt, bei der eine Besatzung lange Zeit auf begrenztem Raum zusammenarbeiten und miteinander auskommen muss.

158 Quadratmeter CHAPEA sieht drei jeweils einjährige Aufenthalte in einer 3D-gedruckten, 158 Quadratmeter großen Unterkunft am Gelände des Johnson Space Center in Houston, Texas, vor. 2022 soll die erste Crew einziehen. Derzeit werden Bewerber*innen gesucht, die einen Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach oder eine Pilotenausbildung sowie Praxiserfahrung vorweisen können. Sogenannte Analog-Missionen sind wichtig, um Lösungen für technische, organisatorische und soziale Probleme zu finden, die auf Mars-Astronaut*innen zukommen könnten. CHAPEA-Teilnehmer*innen werden in dem Habitat wissenschaftlich arbeiten, sowie per Virtual-Reality-Brille Roboter über eine simulierte Marsoberfläche steuern. Im Fokus steht aber – wie bei ähnlichen Versuchen in der Vergangenheit auch – die Frage, wie sich solch ein langer Einsatz auf die Psyche der Crew auswirkt, noch dazu wenn man es mit Stressfaktoren wie defekter Ausrüstung zu tun hat.

Grundriss des CHAPEA-Habitats "Mars Dune Alpha" © ICON

Nervige Schlapfen Laut dem Erfahrungsbericht von Kate Greene ist ein Aufenthalt in Abgeschiedenheit vom Rest der Welt ganz schön schwierig. Die Journalistin nahm 2013 an einem ähnlichen Experiment namens HI-SEAS in Hawaii Teil und verbrachte vier Monate mit fünf anderen Freiwilligen auf einer isolierten Station in 2.500 Meter Höhe. Obwohl sie die meiste Zeit gut mit den Crew-Mitgliedern auskam, begannen sie diverse Kleinigkeiten gegen Ende zu nerven: Leere Klopapierrollen, das Geräusch von Hausschuhen, zu weit ausgestreckte Beine unter dem Esstisch. Das "Dreiviertel-Phänomen" ist bekannt. Das Ende ist in Sicht, aber noch nicht greifbar, was stark auf die Stimmung schlägt. Für derartige Experimente werden laut Greene Menschen gesucht, die "eine dicke Haut, eine lange Lunte und viel Optimismus" mit sich bringen. Dennoch gehen die Aufenthalte an die Substanz. Greene berichtet davon, nach dem Verlassen des Habitats eine Zeit lang jede Luftbewegung auf der Haut gespürt und einen neuen Blick auf zwischenmenschliche Beziehungen entwickelt zu haben.