ESA sucht Astronautinnen und Astronauten: So viele haben sich beworben

Das ist ein enormer Anstieg von 268 Prozent gegenüber der letzten Bewerbungsphase 2008 ( 8.413 ). Das liegt sicher auch daran, dass seither mehr Mitgliedsstaaten hinzugekommen sind. So wurde die Bewerbungsphase sogar verlängert, um Interessent*innen aus dem neuen Mitgliedsstaat Litauen eine Chance zu geben. Sie schlossen sich Ende Mai an und machen immerhin noch 80 Bewerber*innen aus. Aus Österreich waren es insgesamt 464 .

Die ESA hat die Bewerbungsphase für Astronaut*innen beendet. Zwischen 31. März 2021 und dem 18. Juni konnten sich Bewerber*innen aus allen ESA-Mitgliedsstaaten um den begehrten Job bewerben. Die Resonanz war riesig: insgesamt reichten 22.589 Menschen ihre Bewerbung ein. "Das ist ein historischer Moment für uns. Wir sind alle erstaunt, das ist mehr als wir uns vorgestellt haben", sagte ESA-Präsident Josef Anschbacher in einem Pressegespräch.

Besonders viele Bewerbungen kamen etwa aus Frankreich (7.137), wo mit Thomas Pesquet gerade der erste ESA-Astronaut mit einer SpaceX-Rakete zur ISS geflogen ist (die futurezone berichtete). Deutschland, das mit Alexander Gerst und Matthias Mauer gleich zwei Astronauten im aktuellen Korps stellt, folgt mit 3.700 Bewerber*innen. Eine Übersicht über die Zahlen liefert die ESA in einem PDF.

421 Prozent mehr Frauen

Als besonders erfreulich wertet Guillaume Weerts vom ESA Astronauten-Zentrum den großen Anstieg an Bewerberinnen. 2008 waren es nur 1.287, dieses Mal gingen 5.419 Bewerbungen von Frauen ein. Das sind 421 Prozent mehr - im Gesamtfeld macht es aber trotzdem nur 24 Prozent aus. Das ist zwar eine Verbesserung, es bleibt aber Luft nach oben.

Die höchste Frauenquote gab es in Estland (38, 6 Prozent), gefolgt von den Niederlanden (30,1 Prozent) und Großbritannien (28,3 Prozent). In Österreich liegt die Quote bei 24,8 Prozent und damit leicht über dem Durchschnitt. Das Programm für Bewerber*innen mit Behinderung zählt 257 Einreichungen, davon 60 von Frauen.