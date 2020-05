"Da ist eine enorme Gewalt dahinter": Astro-Alex über den Flug ins All

Bis man überhaupt an einem Start teilnehmen darf, hat man viele Jahre an Training hinter sich. Wie schwierig ist das?

Sehr hart, aber das ist auch so konzipiert. Wir trainieren, damit wir uns irgendwann daran gewöhnen. Komplett geht das nicht, es ist auch zum Schluss noch hart. Aber so kann man, wenn man wirklich in einer Notsituation ist, noch wichtige Entscheidungen treffen. Ich habe Hunderte Stunden mit dem Raumanzug im Tauchbecken trainiert. Das ist sehr viel härter als der wirkliche Weltraumausstieg. Wenn man im Orbit feststellt, dass das viel leichter ist, als man sich das vorgestellt hat, ist das ein gutes Gefühl.

Besonders hart sind das Winter- und Sommerüberlebenstraining. Man muss ohne Zelt, ohne Schlafsack für 3 Tage bei Minus 30 Grad zurechtkommen, nur mit den Materialien, die man in der Kapsel hat. Da lernt man, ob man mit seinen Crew-Kammeraden gut zurechtkommt. Oder man steckt in der Kapsel bei über 40 Grad auf dem Meer und muss in der Enge seinen Rettungsanzug anziehen. Das bringt viele von uns an unsere Grenzen.

Kommt man als veränderter Mensch aus dem Weltraum zurück?

Ich weiß nicht, ob es einen Menschen komplett verändern kann. Bei mir war das nicht so. Aber etwas in einem verändert sich, zum Beispiel die Perspektive. Wenn man von außen auf den Planeten schaut, dann steht er einfach klein und zerbrechlich im großen schwarzen Universum und das vergisst man nicht mehr.

Das ändert schon das allgemeine Denken darüber, wie zerbrechlich die Atmosphäre ist, auch wenn man das von hier unten nicht sehen kann. Alle Ressourcen, die es auf diesem Planeten gibt, müssen endlich sein, weil sie sich nur auf dieser kleinen blauen Steinkugel befinden. Aber, wenn man einmal das große Ganze gesehen hat, wird man auch gelassener bei Alltagsproblemen.