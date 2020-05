Grünes Licht für historischen SpaceX-Flug mit Astronauten zur ISS

Die Falcon-9-Rakete von SpaceX und das Raumschiff Crew Dragon, das die Astronauten zur ISS bringt, befinden sich bereits im Launch Complex 39A des Kennedy Space Center. SpaceX hat gerade die Motoren der ersten Stufe des Falcon 9 als Teil der letzten Testreihe vor dem Start getestet.

Das Demo-2-Missionsteam muss am 25. Mai noch eine endgültige Überprüfung durchführen, welche Daten aus dem kritischen statischen Brandtest enthält.

Sofern nichts schief geht, wird die Crew Dragon am 27. Mai um 16:33 Uhr EDT (22.33 Uhr in Österreich) mit den NASA-Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley an Bord in den Orbit fliegen. Auf dem Twitter-Account von Bob Behnken lassen sich die Startvorbereitungen für die beiden Astronauten mitverfolgen.