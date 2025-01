E-Sportauto Yangwang U9 springt auf flacher Straße über Hindernisse

Der chinesische Techkonzern BYD hat ein neues Video veröffentlicht, das seinen Sportwagen Yangwang U9 beim Überspringen von Schlaglöchern und Hindernissen auf der Straße zeigt. Bei diesen außergewöhnlichen Stunts sitzt kein menschlicher Fahrer hinter dem Steuer des Premium-Autos, sondern es fährt autonom.

In dem Video rast der Yangwang U9 eine Teststraße entlang und erreicht dabei eine Geschwindigkeit von 120 km/h. Als sich der Sportwagen einem 2,5 Meter breiten Schlagloch nähert, in dem sich Wasser befindet, springt er plötzlich in die Höhe und fliegt scheinbar mühelos über das Schlagloch hinweg. Laut BYD war dieser Sprung mehr als 6 Meter lang.

Springt mühelos über Nagelbett

Dann rast das Auto auf ein Bett aus Krähenfüßen zu, die 3,5 cm in die Höhe ragen, und überspringt auch dieses gefährliche Hindernis mit Leichtigkeit. Verantwortlich für die außergewöhnlichen Sprünge ist die aktive Radaufhängung Disus X, die laut Car News China diese außergewöhnlichen Sprünge ermöglichen soll.