“Effizientestes Raketentriebwerk der Welt” erstmals abgehoben

Das Unternehmen will damit auch Flüge von Los Angeles nach Tokyo in unter 2 Stunden ermöglichen.

Zum ersten Mal wurde in den USA ein Flugtest mit einer Hyperschallrakete mit rotierendem Detonationsmotor durchgeführt. Das teilte das US-amerikanische Unternehmen Venusaero mit und bezeichnete das Triebwerk als technologischen Durchbruch, der alles verändern wird.

Die Technologie wurde bereits in anderen Ländern getestet, aber nie mit einem so schubstarken Triebwerk. Das Triebwerk soll das 4- bis 6-Fache der Schallgeschwindigkeit ermöglichen, ab der 5-fachen Schallgeschwindigkeit spricht man von Hyperschall. In Zukunft will das Unternehmen damit auch Hyperschallreisen ermöglichen.

➤ Mehr lesen: Meilenstein bei neuartigem Hyperschall-Antrieb erreicht

Der Test

Der Test fand im US-Bundesstaat New Mexico statt. Die Hyperschallrakete mit einem rotierenden Detonationsmotor ab, der 900 Kilogramm Schub lieferte. Gestartet wurde die Rakete von einer Schienenkonstruktion aus.