Meilenstein bei neuartigem Hyperschall-Antrieb erreicht

Rund um Hyperschallgeschwindigkeiten ist in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Rüstungsindustrie ein regelrechter Hype entstanden. Unter anderem werden dabei vielversprechende Hoffnungen in ein neuartiges Triebwerk gesteckt - dem so genannten, rotierenden Detonationsmotor.

An einem solchen "Rotating Detonation Rocket Engine"-Triebwerk (RDRE) forscht die NASA gemeinsam mit dem Unternehmen Venus Aerospace. Bei der Entwicklung dieses Hyperschallantriebs habe man nun einen neuen Meilenstein erreicht.

Das experimentelle RDRE-Triebwerk wurde insgesamt mehr als 4 Minuten lang betrieben - unter realitätsnahen Bedingungen und mit einer flugähnlichen Performance. Für gewöhnlich dauern solche Tests meist nicht länger als ein paar Sekunden.

