Chinas "revolutionärer" Hyperschall-Antrieb soll Mach 16 erreichen

Bei dem Antrieb handelt es sich in erster Linie um einen rotierenden Detonationsmotor. Mit dem so genannten " Rotating Detonation Engine "-Triebwerk (RDE) soll Mach 7 erreicht werden. Für höhere Geschwindigkeiten wechsle der Antrieb in einen zweiten Modus, heißt es in einem Bericht der South China Morning Post.

Der Antrieb soll deutlich weniger Treibstoff benötigen als reguläre Jet-Triebwerke und noch weitere Vorteile aufweisen. Er könne ein Fluggerät auf eine Höhe von 30 Kilometer befördern und dadurch interkontinentale Flüge in wenigen Stunden ermöglichen.

"Revolutionär" soll laut chinesischen Medien der neuartige Antrieb sein, den ein Forschungsteam entwickelt hat. Der Detonationsmotor soll einem Fluggerät eine Geschwindigkeit von bis zu Mach 16 verleihen. Das wären in etwa 19.600 km/h.

Eine kontinuierliche Detonationsmaschine

Ab Mach 7 soll die Stoßwelle aufhören zu rotieren und ein geradliniges Detonationsformat annehmen, das sich auf eine kreisförmige Plattform am Heck des Triebwerks konzentriert. Durch die extrem hohe Geschwindigkeit der einströmenden Luft soll der Kraftstoff selbständig detonieren, wenn er diese hintere Plattform erreicht.

Detonationen bleiben dabei die Hauptantriebskraft. Der Übergang vom rotierenden in den geradlinigen Detonationsprozess stellt das Forschungsteam bislang noch vor Herausforderungen, die es in weiteren Entwicklungsschritten lösen will.

Bei RDE-Triebwerken werden in einer kreisförmigen Kammer permanent kontrollierte Explosionen ausgelöst, wodurch Druckwellen gebildet werden - eine kontinuierliche Detonationsmaschine. Auch die NASA und zahlreiche Unternehmen forschen an RDE-Antrieben, wie in dem Video zu sehen ist.

