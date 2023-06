Test von Hyperschallrakete sorgt in Frankreich für Aufsehen

Frankreich hat am 26. Juni erfolgreich einen Hyperschall Glider (Hypersonic Glide Vehicle - HGV) getestet. Das hat die Rüstungsbehörde Direction générale de l’armement laut einem Bericht bei Interesting Engineering erklärt.

Stattgefunden hat der Test der Rakete mit der Bezeichnung V-Max am Raketentestgelände Biscarosse im Südwesten des Landes, südlich von Bordeaux. Der Glider wurde dabei mit einer Höhenforschungsrakete in die Luft befördert. Anschließend drehte es am Himmel seine Runden. Die dadurch entstehenden Kondensstreifen sorgten am Boden für staunende Blicke.