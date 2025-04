China spürt amerikanische U-Boote mit fliegenden Quantensensoren auf

OPMs funktionieren in der Luft und können von Flugzeugen, Hubschraubern und Drohnen eingesetzt werden. Sonar muss hingegen im Wasser sein. Flugzeuge und Hubschrauber, die für den Kampf gegen U-Boote genutzt werden, haben deshalb Sonarbojen an Bord, die sie bei Bedarf abwerfen.

Die Anzahl der Bojen ist aber, je nach verfügbaren Stauraum im Fluggerät, beschränkt. Außerdem sind diese Bojen teuer und werden oft nach dem Einsatz nicht mehr geborgen. Hinzu kommt, dass Antriebe von modernen U-Boote immer leiser werden und spezielle Beschichtungen haben, die Sonarsignale unterdrücken.

Blinde Zonen

Aber auch OPMs sind nicht fehlerfrei. Sie haben blinde Flecken, die nur durch den Einsatz mehrerer Sensoren reduziert werden können und noch dazu blinde Zonen. Diese Zonen sind besonders groß in Gebieten in niedrigen Breitengraden, wo das Magnetfeld nahezu parallel mit der Erdoberfläche verläuft. Und in so einem Gebiet ist das Südchinesische Meer, das zwischen China, Vietnam, Taiwan und den Philippinen liegt.

Hier kommt die neue Technologie der chinesischen Forscher ins Spiel. Sie nennen sie Coherent Population Trapping Atomic Magnetometer (CPTAM). Der Sensor nutzt den Quanten-Interferenz-Effekt in Rubidium-Atomen, um Schwankungen in der Energiestärke zu messen, die von Magnetfeldern ausgehen. Daraus entstehen 7 Mikrowellen-Resonanz-Signale, die linear mit Magnetfeldstärken korrelieren.

Was das bringt? Laut den Forschern funktioniert der Sensor so in alle Richtungen, unabhängig von der Ausrichtung und auch bei Gewässern in niedrigen Breitengraden. Die Präzision entspreche grundsätzlich der von MAD-XR. „MAD-XR ist aber zu anspruchsvoll und zu teuer und weniger präzise in niedrigen Breitengraden, wodurch die praktischen Anwendungsmöglichkeiten reduziert werden“, sagt Wang Xuefeng, der zusammen mit Kollegen CPTAM entwickelt hat.

Drohne fliegt Meeresoberfläche ab

Für den Test wurde CPTAM an eine Multicopter-Drohne gehängt. Die Seile waren 20 Meter lang, um elektromagnetische Störungen, die von der Drohne ausgehen, zu minimieren. Um die Präzision des Systems zu erhöhen, wurden die Daten mit einem Fluxgate-Magnetometer an Land verknüpft. Algorithmen haben Rauschen entfernt und die tägliche Oszillation des Magnetfelds der Erde kompensiert.