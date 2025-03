Das sind Chinas neue “Invasions-Schiffe”

Videos in sozialen Medien zeigen einen provisorischen Pier, der durch Schiffe verbunden ist.

Im Netz sind Videos von miteinander verbundenen Schiffen aufgetaucht. Sie bilden einen provisorischen Pier , wobei Hubstützen für mehr Stabilität sorgen. Der Bau dieser Schiffe wird als Teil der Vorbereitung für eine mögliche Invasion in Taiwan durch China gesehen.

Der Strand, auf dem sich diese Schiffe befinden, wurde noch nicht identifiziert. Aber Satellitenbilder des Guangzhou Shipyard International (GSI) auf der Insel Longxue, südöstlich der Stadt Guangzhou, bestätigen, dass 3 der dort im Bau befindlichen Hubschiffe abgefahren sind.

Verteidigungsexperte bestätigt

Diese Beobachtung bestätigt auch Tom Shugart. Er ist Verteidigungsanalyst beim Think Tank Center for a New American Security (CNAS). Seiner Analyse zufolge haben die Schiffe die Insel Longxue nach dem 9.März verlassen. Die neuesten Bilder zeigen 3 verbundene Schiffe, die zusammen einen etwa 850 Meter langen Pier bilden.