Nordkoreas ballistisches "Frankenstein-U-Boot" ist aufgetaucht

Nordkorea hat ein altes dieselelektrisches U-Boot der Romeo-Klasse aus der Zeit des Kalten Kriegs "aufgearbeitet" und in ein angeblich atombetriebenes Raketen-U-Boot umgewandelt. Die daraus entstandene Sinpo-C-Klasse (auch Gorae-Klasse oder Pongdae-Klasse) erinnert etwas an Frankensteins Monster , das aus verschiedenen Teilen alter U-Boote zusammengezimmert wurde.

Das U-Boot soll bei einer Zeremonie am 6. September in Anwesenheit von Kim Jong-un offiziell enthüllt worden sein, wie The Warzone berichtet. Verwunderlich ist, dass hochauflösende Satellitenbilder weder die Präsentation des U-Bootes noch die Vorbereitungen dazu zeigten. Es ist natürlich möglich, dass die Feierlichkeiten so schnell abgehalten wurden, dass sie nicht von Satelliten erfasst werden konnten.

Raketenfach an das U-Boot gebaut

Erste Anzeichen, dass das U-Boot umgebaut wird, gab es 2019. Bilder zeigten damals ein U-Boot mit einem angebauten Raketenfach hinter dem Turm. Ob es sich beim jetzt präsentierten U-Boot genau um jenes handelt, ist unklar, aber höchst wahrscheinlich. Nordkorea dürfte Jahre gebraucht haben, um ein brauchbares Design für das Raketenfach zu entwickeln.