Nordkorea zeigt erstmals neue U-Boot-Rakete

Diese Raketen nutzen einen Feststoffantrieb , statt ein Triebwerk, das mit flüssigen Treibstoff angetrieben wird. Im militärischen Bereich hat das den Vorteil, dass die Raketen bereits mit dem Treibstoff gelagert werden können und somit schneller einsatzbereit sind. Zudem kommen sie mit weniger Teilen aus, wodurch mehr Platz für Treibstoff ist, was einer höheren Reichweite zu Gute kommt, bzw. einer Beladung mit schwereren Sprengköpfen.

Ebenfalls bei der Parade gezeigt wurde Nordkoreas bisher größte Rakete, die Interkontinentalrakete Hwasong-17 , Die Hyperschallrakete Hwasong-8 sowie diverse Mittel- und Kurzstreckenraketen. Analyst*innen sehen darin wieder den Versuch Nordkoreas zu zeigen, dass man sich nicht nur gegen den direkten Nachbarn Südkorea „verteidigen“ könne, sondern auch gegen Feinde in weit entfernten Ländern, wie etwa die USA.

Ein Name für die Rakete ist noch nicht bekannt. Vermutlich könnte sie Pukguksong-6 heißen, oder Pukguksong-5A (A steht für Advanced = fortgeschritten). Auch zur Reichweite und maximalen Traglast ist nichts bekannt.

© Bild: via REUTERS / KCNA

© Bild: via REUTERS / KCNA

© Bild: via REUTERS / KCNA

© Bild: via REUTERS / KCNA

© Bild: via REUTERS / KCNA

© Bild: via REUTERS / KCNA

© Bild: via REUTERS / KCNA

© Bild: via REUTERS / KCNA

© Bild: via REUTERS / KCNA

In einer Rede sprach Kim Jong-un das Nuklearprogramm des Landes direkt an. Die Nuklearstreitkräfte seien das „Symbol unserer nationalen Stärke und Kern unserer militärischen Macht“. Sie müssten in Umfang und Qualität verstärkt werden und jederzeit einsatzbereit sein. Nordkorea werde deshalb Maßnahmen ergreifen, sie mit „größtmöglicher Geschwindigkeit“ weiterzuentwickeln. „Sollten irgendwelche Kräfte versuchen, die fundamentalen Interessen unseres Staats zu verletzen, müssen unsere Nuklearstreitkräfte ihre Aufgabe entschieden durchführen.“