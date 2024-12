Neues Android-Handy? Diese 9 Einstellungen solltet ihr schnell ändern

Es gibt auch die Möglichkeit, die Tastaturgeräusche in den Tastatureinstellungen abzudrehen. Diese sind in der Regel in den "Einstellungen" im Menü "Allgemeine Verwaltung" oder "System" zu finden. Wählt dort das "Tastatur"-Menü und deaktiviert "Ton bei Tastendruck" .

Zu finden ist diese Option in den " Einstellungen " unter " Display " oder " Anzeige ". Dort findet sich ein entsprechender Eintrag, in der Regel als " Bildwiederholrate " oder " Refresh Rate " bezeichnet.

3. Optimiertes Aufladen des Akkus

Im Laufe der Nutzungsdauer wird der Akku immer schwächer. Wer so lange wie möglich das Meiste aus dem Akku herausholen will, sollte den Ladestand am besten zwischen 20 und 80 Prozent halten - also möglichst selten auf 100 Prozent aufladen und nicht unter 20 Prozent fallen lassen.

Bei den meisten Smartphones lässt sich mittlerweile das Akkuladen dahingehend anpassen, sodass das Aufladen der Batterie bei 80 Prozent stoppt. Alternativ gibt es meist die Option "Optimiertes Laden", bei der der Akku möglichst schonend auf 100 Prozent geladen wird.

Zu finden ist das unter "Einstellungen" im Menü "Akku" und wird meist als "Akkuschutz" oder "Optimiertes Laden" bezeichnet. Die jeweiligen Möglichkeiten variieren von Hersteller zu Hersteller und hängen auch vom Modell ab.

