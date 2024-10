Android 15 ist da: Das sind meine 5 Lieblings-Features

Am Dienstag hat Google endlich das neue Android 15 veröffentlicht. Wie gewohnt sind die hauseigenen Pixel-Handys die ersten Smartphones, die das Update bekommen. Andere Hersteller müssen ihre Software erst entsprechend anpassen. Bei Samsung wird es etwa One UI 7 sein, das auf Android 15 basiert. Dieses wird allerdings erst 2025 erwartet.

Grundsätzlich lässt sich zu Android 15 sagen, dass die Neuerungen überschaubar sind und das Betriebssystem jetzt nicht gerade revolutionieren. Dennoch gibt es 5 Features, die ich bemerkenswert finde.

Im folgenden Artikel stelle ich euch diese neuen Funktionen in Android 15 vor:

Private Space Neuer Diebstahlschutz Apps archivieren Laden auf 80 Prozent begrenzen Home Control Screensaver

Private Space

Android 15 erlaubt es jetzt, Apps in einem Private Space bzw. in einem vertraulichen Profil zu verstecken. Man findet es, wenn man im App Drawer ganz nach unten scrollt. Dieser Bereich ist gesondert vom restlichen System Biometrie- oder PIN-geschützt. Also selbst, wenn das Handy bereits entsperrt ist, muss man zum Öffnen des Private Space nochmal entsperren. In diesem Private Space kann man jede gewünschte App installieren.

Man kann sogar einen anderen Google-Account für diesen private Space nutzen und dort zweite Instanzen von Google-Apps installieren. Man kann also für diesen zweiten Account einfach Gmail im Private Space installieren.

Aktivieren kann man den Private Space, indem man im App Drawer danach sucht. Alternativ findet man ihn auch in den Einstellungen unter Datenschutz.

