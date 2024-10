Google bringt neuen Diebstahlschutz für Android-Handys

Im Mai kündigte Google einen Diebstahlschutz für Android-Handys an, der u.a. auf Künstlicher Intelligenz basiert. Jetzt tauchen die 3 neuen Features auf Android-Handys auf. So berichten mehrere Nutzerinnen und Nutzer auf der ganzen Welt, dass die Funktionen bei ihnen verfügbar sind.

3 neue Anti-Diebstahl-Features

Das erste der Features namens Theft Detection Lock soll dank KI anhand von ungewöhnlichen Bewegungen erkennen, wenn ein Smartphone seinem Besitzer aus der Hand gerissen wird und der Dieb versucht, damit davonzulaufen. In solch einem Fall wird das Gerät sofort gesperrt. Derartige Vorfälle gab es in vergangener Zeit immer wieder. So nutzen Kriminelle aus, dass die Opfer ihr Handy gerade verwenden und es somit entsperrt ist, wenn sie es ihnen dabei aus der Hand reißen.

Ebenfalls gesperrt wird ein Handy dann, wenn es längere Zeit nicht mit dem Internet verbunden ist. Etwa, wenn ein Dieb so versucht, eine Ortung zu verhindern. Außerdem kann man per Remote Lock sein Android-Handy künftig nur über die Telefonnummer sperren, falls man sich gerade nicht über die Find-My-Device-App einloggen kann.

➤ Mehr lesen: KI überall im Alltag: Die 9 wichtigsten Ankündigungen der Google I/O

Ab Android 10

Es ist davon auszugehen, dass die neuen Features nun in den kommenden Wochen mehr Android-Handys auf der ganzen Welt erreichen. Im Mai hieß es, dass alle Smartphones mit Android 10 oder neuer in den Genuss des überarbeiteten Diebstahlschutzes kommen werden. Das heißt, dass auch ältere Geräte damit ausgestattet werden, Android 10 ist seit 2019 verfügbar.