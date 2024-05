So bekommt man das alte Google Maps in der Google-Suche zurück

Zuvor war Maps direkt in die Google-Suche am Browser integriert: Je nach Suchbegriff wurden interaktive Kartenausschnitte prominent angezeigt. Mit Verfeinerungsfiltern konnte man rasch auf Maps wechseln und das kleine Maps-Widget im rechten Bildschirmbereich war mit einem Link hinterlegt.

Dass all dies der EU-Gesetzgebung zum Opfer gefallen ist, lässt die Wogen hochgehen, was sich an zahlreichen Foreneinträgen und Kommentaren auf Reddit ablesen lässt. Die genervten User*innen geben sich auch Tipps, wie man diese Entflechtung der Dienste umgehen kann.

So wird vielfach dazu geraten, in den Einstellungen in seinem Google-Account die Verknüpfung der einzelnen Google-Diensten manuell zuzulassen oder erneut zu bestätigen. Auch mithilfe zusätzlicher Suchbegriffe soll sich die alte Google-Suche mit Maps wiederherstellen lassen. All das half bei mir nicht.

Browser-Erweiterungen helfen weiter

Um die alte Google-Suche mit all den gewohnten Google-Maps-Integrationen zurück zu bekommen, kann man aber ganz einfach zu einer entsprechenden Browser-Erweiterung greifen. Seit die EU die Änderungen durchgesetzt hat, sind solche Browser-Add-ons zur Genüge veröffentlicht worden.

