Externer iOS-App-Store im Test: Der denkbar schlechteste Start

Die Ironie der Geschichte: Beim ersten alternativen App-Store zahlen Nutzer*innen in der EU drauf.

Eigentlich wollte die EU den Nutzer*innen in Europa neue Möglichkeiten verschaffen. Beim AltStore sind aber alle außerhalb der EU im Vorteil.

Der erste alternative App-Store für iPhones ist gestartet. Nun ist es erstmals möglich, Anwendungen über alternative Wege auf das Apple-Handy zu bekommen - abseits vom offiziellen App Store. Das wollte ich natürlich sofort ausprobieren, was meine Nerven ziemlich strapaziert hat.

Der sogenannte AltStore vom Entwickler Riley Testut bietet aktuell 2 Apps: den Nintendo-Emulator Delta und den Zwischenablagen-Manager Clip. Der Download des Stores funktioniert über die Website altstore.io.

Ruft man die Website auf und klickt auf "Get Altstore" wird man zum Download weitergeleitet. Kostenlos ist der AltStore nicht - 1,50 Euro plus Steuer sind jährlich dafür fällig. In Österreich macht das 1,80 Euro pro Jahr aus.

