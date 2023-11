iPhone 13 vs. iPhone 15: Lohnt sich der Aufpreis von 400 Euro?

Nimmt man die Geräte in die Hand, wird man feststellen, dass das 15er-iPhone leicht abgerundete Kanten hat. Dadurch fühlt es etwas weicher und auch etwas kompakter an. Das iPhone 13 hat im Gegensatz dazu einen kompromisslos kantigen Rahmen .

Abgesehen von den Farbvarianten ist das Gehäuse der beiden iPhones nahezu ident. Bei den Abmessungen und dem Gewicht gibt es keine nennenswerten Abweichungen. Da der Look ist täuschend ähnlich und die Display-Diagonale kommt bei beiden Geräten auf 6,1 Zoll .

Das von Refurbed zur Verfügung gestellte Gerät war übrigens in "exzellentem" Zustand : Keine Kratzer, Macken oder sonstige Beeinträchtigungen. Die Batterie war " optimal ", was eine Akku-Gesundheit von mindestens 80 Prozent bedeutet.

Die allererste Frage – nämlich nach dem Preis – lässt sich am schnellsten und einfachsten beantworten: Das iPhone 13 ist auf Refurbed.at rund 400 Euro günstiger als ein iPhone 15 direkt im Online-Store von Apple. 400 Euro sind ein starkes Argument , wenn es um Kompromisse geht.

Software: iOS 15, per Update auf iOS 17

So kann man etwa bei Notifications gleich direkt auf der Aussparung interagieren kann - ebenso bei der Musikwiedergabe oder beim Timer. Bei denselben Apps dient das langgezogene Kameraloch als eine Art Zusatzbildschirm für entsprechende Informationen.

Die pillenförmige Aussparung im Display wirkt natürlich deutlich moderner und zeitgemäßer als der angestaubte Notch, der bei Android-Phones schon vor Jahren in Rente geschickt wurde. Neben der optischen Aufwertung bringt das Dynamic Island auch einige kleinere Zusatzfunktionen .

Sind die besseren Helligkeitswerte mehrere hundert Euro wert ? Wohl eher nicht. Da das iPhone 15 auch keine höhere Refresh-Rate hat und beim Display auch sonst nicht mehr zu bieten hat, sind die Verbesserungen in diesem Bereich nicht wirklich ausschlaggebend.

Dass die Unterschiede nicht allzu stark ausfallen, zeigen auch die Benchmark-Ergebnisse . Wer tatsächlich mehr Leistung auf einem Handy benötigt, sollte sich ohnehin an den Pro-Modellen orientieren.

Der größte Unterschied am Papier ist der Prozessor : Beim iPhone 15 kommt der A16 Bionic (4nm) zum Einsatz, beim iPhone 13 der A15 Bionic (5nm) - beide setzen auf 6 Kerne bei der CPU. Der neuere SoC hat bei der GPU einen Kern mehr - 5 statt 4.

Best Loop Score: 2.567

Best Loop Score: 2.309

Um die Abweichungen in der Praxis zu verdeutlichen, habe ich zahlreiche Vergleichsbilder aufgenommen und gegenübergestellt.

Die Kamera ist jener Bereich, bei dem am meisten Abweichungen zu finden sind. Im Gegensatz zum iPhone 13 kann das iPhone 15 mit einem besseren Image-Sensor und einer grundlegend überarbeiteten Hauptkamera aufwarten, die mit 48 Megapixel statt mit 12 Megapixel auflöst.

Keines der beiden iPhones hat einen optischen Zoom. Nutzt man den digitalen 5x Zoom , kann das iPhone 15 den Vorteil einer höheren Auflösung voll ausspielen. In der Vergrößerung bleiben die Details deutlich besser erhalten.

Weitwinkel

Die wenigsten Unterschiede zeigen sich bei der Weitwinkelkamera. Das ist auch wenig verwunderlich, da hier bei der Hardware kaum etwas Neues hinzugekommen ist. Abweichungen gibt es jedoch beim Weitwinkel-Nachtmodus, was aber vermutlich in erster Linie an der Kamera-Software liegt.