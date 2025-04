Neue Bilder-KI von Midjourney will ChatGPT Paroli bieten

Als KI-Bildgeneratoren erstmals aufkamen, galt Midjourney als einer der besten. In den vergangenen Monaten scheint es jedoch, dass es für Midjourney nicht mehr ganz so gut läuft. Inzwischen erstellen immer mehr Nutzer ihre KI-Bilder lieber mit Gratis-Diensten wie Gemini, ChatGPT oder Grok.

In den vergangenen Tagen gab es viel Wirbel um OpenAIs Dienst ChatGPT, weil Nutzer damit nun auch Bilder im Stil bekannter Comic-Stile erstellen können, etwa im Look des japanischen Animationsstudios Ghibli.

V7 soll sie wieder an die Spitze bringen

Midjourney will sich die Lorbeeren von ChatGPT im Bereich der Bilderstellung aber nicht so schnell wegnehmen lassen. Mit einem neuen, verbesserten KI-Modell will das Unternehmen kontern. CEO David Hotz präsentierte am Freitag neue Details zum Modell namens V7, das sich momentan noch in der Alpha-Version befindet.