iPhone 15 im Test: Ein bisschen frech ist das schon

Ich konnte ein iPhone 15 einige Tage lang unter die Lupe nehmen. Das größere iPhone 15 Plus ist bis auf die Maße und den daraus resultierenden Spezifikationen , wie Display-Diagonale und -Auflösung sowie Akku-Kapazität, komplett ident mit dem Standardmodell.

Maßgeblich verantwortlich dafür ist das so genannte Dynamic Island im Bildschirm. Auch der Rahmen des Gehäuses wurde leicht geändert und es wurde auf USB-C gewechselt. Und sonst? Naja, sonst muss man sich schon etwas genauer mit den Eckdaten auseinandersetzen, um die Neuerungen zu entdecken.

Liegt gut in der Hand

Moderner Look durch Dynamic Island

Die Kanten des Aluminiumrahmens sind leicht abgeschrägt . Das verleiht dem Gerät einen sanfteren Eindruck , da es "weicher" in der Hand liegt. Im Gegensatz dazu waren beim iPhone 14 die Kanten noch so richtig "kantig".

Am Formfaktor hat Apple nichts geändert. Bei den Maßen und dem Gewicht gibt es keine nennenswerten Unterschiede. Auch die verwendeten Materialien sind gleichgeblieben. Nimmt man das iPhone 15 in die Hand, wird jedoch ein Unterschied spürbar.

Das iPhone 15 habe ich an verschiedene USB-C-Kabel angeschlossen, mit unterschiedlichen Netzteilen kombiniert und der Akku wurde jedes Mal geladen . Auch das Screen-Mirroring per DisplayPort , über einen Multi-Port-Adapter bei gleichzeitigem Aufladen, hat auf Anhieb funktioniert.

Außerdem vergrößert sich durch USB-C die Auswahl an verfügbarem Zubehör . Zumindest muss man nicht mehr nach speziellen und meist teureren Lightning-Accessoires mit MFi-Zertifizierung ("Made For iPhone") Ausschau halten. Denn offenbar verzichtet Apple bei USB-C künftig auf diese Beschränkung.

Apple iPhone 15 Plus

Das dynamische Kameraloch

Für eine optische Aufwertung beim iPhone 15 sorgt Dynamic Island. Dabei handelt es sich um das längliche Kameraloch im Bildschirm, in dem die Face-ID-Sensoren und die Selfie-Kamera versteckt sind. Da nun alle neuen iPhones eine solche Aussparung im Display haben, dürfte der breite und ikonische Balken-Notch - also die Einkerbung im Screen - zumindest bei den Standard-Modellen Geschichte sein. Denkbar ist, dass er zumindest beim künftigen iPhone SE noch ein Comeback feiert.

Beim Dynamic Island handelt es sich aber nicht um ein gewöhnliches Kameraloch. Je nach App und Anwendungsfall wird die schwarze Insel zu einem interaktiven Bedienfeld, auf dem auch Zusatzinformationen angezeigt werden können. Beispielsweise können dort ein Timer, die aktuelle Musikwiedergabe oder der Live-Score eines Fußballspiels dargestellt werden.

Das interaktive Kameraloch verleiht dem iPhone 15 einen moderneren Look und bringt gleichzeitig ein neues Bedienkonzept. Bei mir hat sich im Alltag gezeigt, dass so manche interaktive Anzeige am Dynamic Island praktischer ist als zuvor erwartet.

