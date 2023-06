12 versteckte iOS-17-Funktionen, die Apple nicht erwähnt hat

Vor kurzem hat Apple sein neues mobiles Betriebssystem vorgestellt. Mit iOS 17 werden wieder zahlreiche neue Funktionen auf die iPhones kommen. Auch einige Änderungen, Umstellungen und Erweiterungen wird es für die Apple-Handys geben.

Die großen neuen Features hat Apple im Rahmen der Präsentation bereits erklärt. Auch wir haben uns einige der neuen Funktionen bereits näher angesehen und ausprobiert.

Es gibt aber auch zahlreiche Neuerungen, die Apple nicht erwähnt hat und die mit iOS 17 ohne große Ankündigung auf die iPhones kommen werden. Viele davon sind zwar nur kleinere Änderungen, die aber im Alltag meist einen großen Unterschied machen.

Wir haben diese versteckten Features zusammengefasst.

1. Neuer QR-Code-Scanner

Wer den in der Kamera-App integrierten QR-Code-Scanner öfter verwendet, wird sich über diese Änderung besonders freuen. Bislang wurde nämlich nicht verraten, wohin der QR-Link führt. Lediglich "Open in Safari" oder "Open in Chrome" wurde angezeigt - ein Klick mit Überraschungspotenzial und eigentlich ein Sicherheitsrisiko.

Mit iOS 17 ändert sich das nun. Fährt man mit der Kamera über einen QR-Code, wird die URL angezeigt, die in dem Code hinterlegt ist. Außerdem ist nun die Link-Fläche am unteren Bildschirmrand fixiert, was ein Antippen deutlich leichter macht. Unter iOS 16 klebte die Link-Fläche noch am QR-Code und sprang wie wild hin und her, wenn man das iPhone bewegte.