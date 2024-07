Netflix bringt neue Oberfläche, Nutzer hassen sie

Am meisten wird kritisiert, dass die Darstellung des aktuellen Inhalts zu groß ist. „Vorher habe ich 10 Filme gleichzeitig am Bildschirm gesehen. Jetzt sind es nur noch 2 bis 3, weil die Darstellung viel zu groß ist. Das ist lächerlich. Wer soll das mögen? Ich habe keine Ahnung, wie dieses neue Design das OK zur Veröffentlichung bekommen konnte“, ist etwa auf Reddit zu lesen.

Einige User sagen, die Smart-TV-App ist so schlecht, dass sie stattdessen das Smartphone verwenden. Sie suchen sich am Smartphone aus, was sie sehen wollen und starten den Titel. Dann pausieren sie die Wiedergabe und nutzen in der TV-App „Weiterschauen“, um den Film oder die Serie dort anzusehen.