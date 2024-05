YouTube testet wieder neues Design, User hassen es immer noch

Manchmal fragt man sich aber schon, was mit solchen Umstellungen bezweckt werden soll. Wollen sich etwa Grafik-Abteilungen mit irgendwelchen neuen Designs die eigene Existenzberechtigung erwirken? Eine solche Frage drängt sich beim neuen YouTube-Design auf.

Dass sich Benutzeroberflächen ändern und neue Designs eingeführt werden, bringt oft frischen Wind. Die meisten User*innen gewöhnen sich auch nach kurzer Zeit an das neue Aussehen von Webseiten und Portalen.

Die Gefahr scheint aber damit nicht gebannt. Nun ist das "verkehrte" YouTube-Design zurück und wieder wieder einigen Menschen angezeigt. Und die User*innen hassen es immer noch , wie an zahlreichen Kommentaren abzulesen ist.

"Es ist ein Experiment"

"Es handelt sich um ein Experiment", antwortet der X-Account von YouTube auf einige der negativen Feedbacks. Man teste regelmäßig neue Designs und neue Features, heißt es.

Was das nun konkret bedeutet, bleibt allerdings unklar. Ob man sich darauf einstellen sollte, dass YouTube demnächst das neue Layout zum Standard für alle User*innen macht, bleibt offen.

Dennoch sind User*innen schon jetzt verärgert. Sie werfen YouTube vor, das Feedback der ersten Testrunde ignoriert zu haben. Sie befürchten, dass YouTube so oder so das neue Design einführen wird, obwohl es niemand mag. "Dann spart euch doch die scheinheiligen Tests und macht es einfach", ist etwa in Sozialen Netzwerken zu lesen.