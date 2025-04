Chinas neuer Stealth-Flieger J-36 soll auf Flugzeugträger landen

Ein Bericht der South China Morning Post bringt nun etwas Licht ins Dunkel. Demnach wird an neuartigen Systemen gearbeitet, damit der Kampfjet der 6. Generation auch auf Flugzeugträgern landen kann. Ob dafür eine eigene Marine-Variante der J-36 entwickelt wird, ist unklar, würde aber durchaus Sinn ergeben.

Als im Dezember vergangenen Jahres der neue chinesische Stealth-Fighter erspäht wurde, sorgte das futuristische Flugzeug für Aufsehen. Seither wird jede weitere Sichtung minutiös analysiert und über die Fähigkeiten des Tarnkappenfliegers spekuliert. Offiziell ist er nämlich immer noch geheim: Sogar der Name J-36 ist vorerst nur ein "Educated Guess".

Auf einem Flugzeugträger landen

Ein Flugzeug auf einer kurzen Piste zu landen, die sich in alle Richtungen bewegt, gehört zur absoluten Königsklasse in der Luftfahrt. Der Wellengang und starke Winde auf hoher See sowie Luftverwirbelungen hinter dem Schiff machen die Flugzeuträgerlandungen zu einer herausfordernden Angelegenheit.

Umso schwieriger wird die ganze Sache, wenn ein Flugzeug unter eingeschränkter Manövrierfähigkeit leidet. Und das dürfte bei der J-36 der Fall sein. Es handelt sich dabei nämlich um einen so genannten "Flying Wing", der auf ein gewöhnliches Leitwerk sowie zahlreiche herkömmliche Steuerungselemente verzichtet. Außerdem dürfte sie deutlich größer und schwerer als gewöhnliche Kampfjets sein - keine guten Voraussetzungen also, um auf einem Flugzeugträger zu landen und abzuheben.