Erster Hinweis auf Bau von Chinas atomaren Super-Flugzeugträger

Satellitenaufnahmen einer Werft in Dalian erlauben den womöglich ersten Blick auf Chinas kommenden Super-Flugzeugträger Typ 004. Das Schiff soll Chinas erster nuklear betriebener Flugzeugträger werden und stellt somit einen Meilenstein für die Seestreitkräfte dar.

Die Aufnahmen zeigen ein Modul, das vermutlich Teil des Flugdecks des künftigen Trägers ist. Davon berichtet The War Zone. Besonders auffällig sind Strukturen, die auf insgesamt 4 Katapulte hindeuten - 2 am Bug und 2 an der Seite. Dies würde eine Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell Typ 003 Fujian darstellen, das nur 3 Katapulte besitzt (2 vorne, eines seitlich).

