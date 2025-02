Algerien kauft als erstes Land Russlands “Wunderflieger” Su-57

Die Lieferungen des Jets der 5. Generation mit Stealth-Eigenschaften soll noch vor Ende 2025 beginnen. Bereits jetzt befinden sich algerische Piloten zur Umschulung in Russland. Davon berichtet unter anderem The War Zone .

Konflikt mit Ukraine

Zuletzt war man vor allem auf Luftfahrtmessen in China und Indien damit präsent, um eben Käufer zu lukrieren. Die russische Luftwaffe setzt die Su-57 zudem im Konflikt in der Ukraine ein, was von russischer Seite als Verkaufsargument genutzt wird. So habe die Maschine "Fronterfahrung". Russland selbst hat 76 Exemplare bestellt, die bis Ende 2027 ausgeliefert werden sollen.

Über den Umfang des Einsatzes der Su-57 in der Ukraine ist allerdings nicht viel bekannt. Für Schlagzeilen sorgte der Jet in erster Linie durch einen für Russland eher unangenehmen Zwischenfall. So schoss er die seltene Drohne Suchoi S-70 Okhotnik ab, mit der er vermutlich im Verbund agierte. Damit sollte höchstwahrscheinlich verhindert werden, dass die Technologie in ukrainische Hände fällt, nachdem die Drohne außer Kontrolle geriet.

Keine Erfolgsgeschichte

Auch die Geschichte der Su-57 ist bislang eher von zweifelhaften Ereignissen geprägt. Wie etliche große Rüstungsprojekte Russlands in den 2000er-Jahren, ist auch die Su-57 von Budgetproblemen geplagt. Ihren Ursprung hat sie schon in den 1980er-Jahren, als die Entwicklung der MiG 1.44 angeregt wurde. Im Jahr 2000 flog ein Prototyp des Stealth-Fighters, das Programm wurde aber eingestellt.