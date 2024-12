Russlands Su-57 erstmals mit neuem Stealth-Triebwerk gesichtet

Stealth statt Dogfight-Stärke

Das kommt darauf an, wofür man den Kampfjet nutzen will. Bei Stealth-Fightern der 5. Generation geht man eigentlich nicht davon aus, dass es zu einem Dogfight kommt – also dem Nahkampf in der Luft.

Stattdessen nutzen sie moderne Luft-Luft-Raketen. Die amerikanische AIM-174B hat etwa eine Reichweite von über 240 km, die russische KS-172 angeblich bis zu 400 km (genaue Daten sind geheim).