Bizarrer Vorfall: Russland schießt eigene Stealth-Drohne ab

Zu einer bizarren Situation kam es am Samstag in der Ukraine, als ein russischer Kampfjetpilot eine Drohne der eigenen Streitkräfte abschoss. Bei dem Fluggerät handelt es sich nicht um irgendeine Drohne, sondern um die seltene Suchoi S-70 Okhotnik, von der Russland nur eine Handvoll Exemplare verfügen dürfte.

Die Drohne, deren Name übersetzt so viel wie Jäger bedeutet, ist eine der neuesten Entwicklungen der russischen Rüstungsindustrie. Fotos und Videos, die unter anderem auf Telegram und X geteilt wurden, zeigen Trümmer der S70 am Boden. Laut The War Zone sei es “unbestreitbar”, dass es sich tatsächlich um eine S-70 handelt.