Russlands Stealth-Jet Su-57 soll Mini-Drohnen abwerfen können

Ein Einsatzszenario könnte folgendermaßen aussehen: Mehrere Su-57s dringen mit ihren Tarneigenschaften in feindliches Gebiet ein und werfen dort Dutzende Mini-Drohnen ab. Die autonomen Fluggeräte greifen dann feindliche Luftabwehrstellungen an, blockieren Funksignale und übermitteln Aufklärungsinformationen zurück an die Kampfjets. Die Su-57s können sich dann sicherer im feindlichen Luftraum bewegen und für die Mission relevante Ziele attackieren.

Mehrere dieser autonomen Fluggeräte könnten an den Tragflächen oder auch im Waffenschacht , der sich im Rumpf des Stealth-Jets befindet, transportiert werden. Das heißt es zumindest in einem russischen Medienbericht .

Wingman-Drohne für Su-57

Dass die Mini-Drohnen in Kürze eingesetzt werden, ist eher unwahrscheinlich. Derzeit werde an der Software-Integration und anderen Modifikationen am Su-57 gearbeitet. Erst wenn diese Schritte abgeschlossen sind, könne es an die Erprobung im Flug gehen, heißt es in dem Bericht.

Neben den Mini-Drohnen soll der Su-57-Kampfjet auch eine riesige und ebenso autonom fliegende Wingman-Drohne zur Seite gestellt bekommen. Erste Flugtests eines Stealth-Jets in Begleitung einer "S-70 Okhotnik"-Drohne wurden bereits vor 4 Jahren durchgeführt.

