Frankreichs neuer Stealth-Fighter kopiert von russischer Su-57

Umso wichtiger, wenn es kein Leitwerk gibt

Bei Kampfjets ohne klassischem Leitwerk, wie Projekt Superman, dürfte LEVCON noch wichtiger sein, als bei der Su-57. In Verbund mit den übrigen beweglichen Steuerteilen hilft es dabei, die Aufgaben des fehlenden Leitwerks zu übernehmen – also wenn nötig für Stabilität sorgen, aber auch die Manövrierfähigkeit erhöhen.

Neben Frankreich arbeiten auch die USA und China an solchen „tailless“ Konzepten. Gerade für Stealth-Fighter sind diese interessant. Denn je weniger Teile von einem Flugzeug wegstehen, desto geringer wird der Radarquerschnitt – die Flieger sind schwieriger aufzuspüren.

NGAD ersetzt F-22

In den USA haben ua. Lockheed Martin, Northrop Grumman und Boeing Tailless-Konzepte gezeigt, meist in Zusammenhang mit NGAD. NGAD steht für Next Generation Air Dominance. Der aus dem Projekt entstehende Stealth-Fighter soll in den 2030er-Jahren von der US Air Force in Dienst gestellt werden und die F-22 ablösen. Auch die US Navy sucht einen NGAD-Jet.