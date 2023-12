Tempest: Die Pläne für den neuen Kampfjet der 6. Generation

Der Kampfjet der 6. Generation, der auch als Tempest bezeichnet wird, soll einmal den Eurofighter ersetzen. Nun ist die Entwicklung einen großen Schritt vorwärtsgekommen. Die beteiligten Länder Großbritannien, Japan und Italien sind formal eine Partnerschaft eingegangen, um den Jet zu entwickeln. Entsprechende Papiere wurden in Tokio unterzeichnet, wie New Atlas berichtet.

Federführend in der Tempest-Entwicklung ist Großbritannien. Die britische Regierung hat geplant, bis 2025 2 Milliarden Pfund in die Anfangsphase des Projekts zu investieren. Beteiligt sind Unternehmen wie BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo und MBDA UK. Vonseiten Japans ist etwa Mitsubishi mit an Bord.