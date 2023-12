Wie The Drive berichtet, haben F-35C mit der Spiegel-Lackierung Touch-and-Go-Manöver auf der USS Abraham Lincoln trainiert. Der Flugzeugträger gehört zur Nimitz-Klasse und ist damit der zweitgrößte Flugzeugträger der Welt.

Die F-35C ist die Flugzeugträger-Variante der F-35. Sie hat größere Tragflächen, die aber an den Enden eingeklappt werden können, um weniger Platz am Flugzeugträger zu verbrauchen. Außerdem hat sie ein verstärktes Fahrwerk und einen Fanghaken, für die Landung auf Flugzeugträgern. Im Gegensatz zur F-35B ist sie aber kein Senkrechtstarter.

An der Oberseite jeder Tragfläche scheinen sich ebenfalls 3 Streifen dieser Beschichtung zu befinden, die weniger stark spiegelnd wirken. Das könnte allerdings auch nur der Blickwinkel sein. Denn früheren Berichten zufolge, wirkt diese Beschichtung unterschiedlich hell, dunkel und verschieden stark reflektierend, je nachdem, von welchem Winkel man sie sieht bzw. das Licht darauf fällt.

Auf den Fotos der US Navy ist die spiegelnde Beschichtung deutlich zu sehen. Sie befindet sich auf beiden Leitwerken , sowohl auf der Innen- als auch Außenseite. Die Verspiegelung scheint unterschiedlich stark getönt zu sein – einige Stellen wirken nahezu schwarz.

© US Navy

Was diese Beschichtung für einen Zweck hat, ist unbekannt. Bisher haben sich weder Air Force, Navy noch Marines dazu geäußert. Zuerst wurde vermutet, dass damit die Stealth-Fighter „sichtbarer“ gemacht werden sollen. So könnten sie als Ziele in Manövern dienen, bei denen nicht mit scharfer Munition geschossen wird. Das ist aber eine unrealistische Annahme, da die USA für solche Zwecke genügend Nicht-Stealth-Fighter im Arsenal haben, wie die F-15, F-16 und F-18.

Mögliche Tarnung gegen Infrarotsuchköpfe

Es wird deshalb vermutet, dass die spiegelnden Flächen sehr wohl zur Tarnung dienen, nämlich für den Infrarotbereich. Infrarotsuchgeräte tun sich schwer mit spiegelnden Oberflächen und Glas. Wenn man etwa ein Haus von außen mit einer Wärmebildkamera betrachtet, werden die Fenster immer so angezeigt, als hätten sie die Außentemperatur, weil die Infrarotstrahlen reflektiert werden.

➤ Mehr lesen: Taiwans F-16-Kampfjets erhalten Infrarot-Zielsysteme

Ob aber die kleinen Flächen auf den F-35Cs helfen, um einen Infrarotsuchkopf zu verwirren, ist fraglich. Schließlich steuert dieser die größte Hitzequelle an, was in diesem Fall das Triebwerk ist. Es wäre aber möglich, dass sich das Leitwerk bei der F35C stärker erwärmt als der Rest des Flugzeugs, weil es näher beim Triebwerk ist – während die übrige Maschine durch den schnellen Flug und den geringen Außentemperaturen gut gekühlt bleibt.

Da die meisten Luft-Luft-Raketen nicht direkt am Ziel explodieren, sondern nur in Zielnähe und Splitter bzw. Kugeln in einem Konus Richtung Ziel feuern, könnte es aber vielleicht doch helfen. Der Infrarotsuchkopf „erkennt“ die Hitzequelle womöglich ein paar Meter weiter hinter dem Ziel und löst deshalb zu früh aus, wodurch er nicht die volle zerstörerische Wirkung entfacht.