Neue iPad-Software soll sich macOS annähern

Es ist schon häufiger durchgesickert: Apple scheint in diesem Jahr mehrere größere Überarbeitungen seiner Produkte zu planen. Nun scheint es iPadOS 19 zu betreffen.

Mit dem neuen Update will Apple das iPad an macOS annähern. Ein Fokus soll auf verbesserte Produktivität, Multitasking oder die App-Fensterverwaltung gelegt werden, berichtet Bloomberg.

Ein Vorbote für die WWDC 2025?

In Zukunft soll es demnach möglich sein, auch mit dem iPad komplexere Aufgaben bewältigen zu können. Dafür will Apple einiges an der iPad-Software ändern.

Details sind aber noch keine bekannt. Wahrscheinlich spart sich das Unternehmen die Neuigkeiten für die WWDC 2025 auf. Diese findet im Juni 2025 statt und im Laufe des Jahres soll auch iPadOS 19 veröffentlicht werden.