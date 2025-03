iOS 19: Diese 5 Dinge kommen auf iPhone-Nutzer zu

Dabei werden unter anderem ein völlig neuer Look und tiefgreifende Design-Änderungen erwartet. System-Apps sollen überarbeitet werden und Verbesserungen bei den KI-Funktionen sollen kommen. Außerdem gibt es gute Nachrichten für all jene, die ein älteres iPhone haben.

Schön langsam nehmen die Spekulationen rund um das neue iPhone-Betriebssystem Fahrt auf. Auch wenn Apple die neue Version erst im Juni offiziell präsentieren wird, tauchen immer mehr Leaks auf, in denen mutmaßliche iOS-19-Funktionen und Neuerungen in die Welt gesetzt werden.

Dem nicht genug: Er schreibt , dass die KI-Bemühungen von Apple in einer Sackgasse stecken. Es seien unrealistische Features versprochen worden, die sich in derart kurzer Zeit nicht umsetzen lassen würden. Das habe sich Apple nun eingestehen müssen, so Gruber. Ein entsprechender Werbespot mit Bella Ramsey über die angekündigten Siri-Features wurde mittlerweile bereits offline genommen .

4. Neue KI-Funktionen

Apropos Apple Intelligence: In den meisten europäischen Ländern können die KI-Funktionen am iPhone noch immer nicht genutzt werden, obwohl sie anderswo bereits seit vergangenem Jahr verfügbar sind. Mit dem Update auf iOS 18.4 werden die AI-Features aber nun auch in die Länder der EU kommen. Diese iOS-Version wird im April erwartet.

Ob es darüber hinaus neue KI-Funktionen in iOS 19 geben wird, sei fraglich. Gurman erwartet etwa keine wirklich relevanten Neuerungen in Sachen Künstlicher Intelligenz. Wie bereits erwähnt, gestaltet sich Apples Arbeit an der KI-Front zaghafter als erwartet. Was es aber auf jeden Fall geben wird, sind kontinuierliche Verbesserungen der bestehenden AI-Features.

Auch wenn sie global verfügbar sind, werden nicht alle iPhone-Nutzer auf die KI-Funktionen zugreifen können. Sie sind nämlich nur für die aktuellen iPhone-16-Modelle inklusive iPhone 16e verfügbar. Bei der 15er-Reihe kann Apple Intelligence nur auf den Pro-Modellen genutzt werden.

