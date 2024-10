KI-Radierer von Apple, Google und Samsung im Vergleichstest

Apples KI-Tool ist noch nicht fertig

Bei Apple muss man berücksichtigen, dass der KI-Radierer "Clean up" noch nicht offiziell veröffentlicht wurde. Wie andere "Apple Intelligence"-Features ist er zwar in iOS 18.1 Beta vorhanden, Apple arbeitet aber noch daran. Der große Unterschied zu Google und Samsung: "Clean up" funktioniert am iPhone auch ohne aktive Internetverbindung.

